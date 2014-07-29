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محافظ مطروح : نسبة إشغال الفنادق فى عيد الفطر بلغت 100%‎

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محافظ مطروح : نسبة إشغال الفنادق فى عيد الفطر بلغت 100%‎ محافظ مطروح : نسبة إشغال الفنادق فى عيد الفطر بلغت 100%‎

اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح

قال اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، أن المحافظة تستقبل 600 ألف مصطاف يوميا، اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك موزعة على القري السياحية والفنادق والمصايف والشقق المفروشة والشاليهات الخاصة ورحلات اليوم الواحد.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أن مطاري مرسي مطروح والعلمين يستقبل عدد 10 طائرات شارتر قادمة من ايطاليا أسبوعيا وعلى متنها 1700 سائح تقريبا حيث و وصل عدد السائحين الأجانب للمحافظة 17311 سائح و وصل عدد الطائرات الشارتر 94 طائرة و وصل عدد الليالي السياحية 93397 ليلة سياحية.

وأكد علاء عبد الشكور، مدير عام السياحة والمصايف، بأن محافظ مطروح، أعطي توجيهاته لمتابعة توفير كافة الخدمات لزائري ومصطافي المحافظة بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسي مطروح وكافة الأجهزة الأمنية لظهور المحافظة بالشكل اللائق سياحياً.

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