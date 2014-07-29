طبيب يتقدم ببلاغ ضد محافظ الأقصر يتهمه بطرده من مكتبه

تقدم طبيب بالإدارة الصحية بالأقصر، ببلاغ إلي النيابة العامة، ضد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر اتهمه فيه بطرده من مكتبه عقب مناقشة أزمة نقص الأطباء بمستشفى أرمنت المركزى غرب المحافظة بعد قرار نقل عدد من أطباء الباطنة وإضراب مرضى الفشل الكلوى عن تلقى العلاج على أيدى التمريض بما يشكل خطرا على صحتهم .

وقال الطبيب ممدوح عبد الجواد عضو لجنة رصد المخالفات الصحية التى تشكلت بقرار المحافظ رقم 2690، أنه توجه برفقة طبيبين من المنقولين للقاء المحافظ بمكتبه منتصف يونيو الماضى بناء على طلب منه لتوضيح أزمة نقص الأطباء فى تخصصات الباطنة والجراحة والحضانات بمستشفى أرمنت المركزى الإ أن المحافظ قام بطردهم من مكتبه متهما إياه بتحريض الأطباء على عدم تنفيذ قرارات النقل مما دفعهم إلى التوجه إلى المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات الأقصر لتحرير المحضرين 4055 و 4053 ضد المحافظ ووكيل الوزارة كما أرسل شكوى مماثلة للرئاسة ووزارة التنمية المحلية.

وأشار عبدالجواد، إلي أنه عندما علم المحافظ بشكوى الطبيب قرر نقله للعمل بالوحدة الصحية بحاجر العديسات بمركز الطود على مسافة 70 كيلو متر من مقر عمله السابق على درجة وكيل إدارة صحية على حد قول الطبيب الذى أكد أن شكواه ضد المحافظ ووكيل الوزارة يأتى إحتجاجا على قرار نقل الأطباء وما يمثله من خطر على حياة مرضى الفشل الكلوى مشيرا إلى وجود طبيب واحد يعمل على 29 ماكينة غسيل كلوى بمستشفى أرمنت وتم تكليفه بقسم الباطنة بعد نقل الأطباء مما دفعه لطلب أجازة مرضية لعدم قدرته على القيام بعمله على أكمل وجه فى الوقت الذى يوجد بالمستشفى العام بالأقصر 30 ماكينة يعمل عليها أكثر من 10 أطباء.

وأضاف عبدالجواد، إن المسئولين يتعمدون إبعاده عن لجنة رصد المخالفات بعد الكشف عن العديد من وقائع الفساد منها الواقعتين 118 و 119 تتعلقان بفساد مالى وإدارى .

وكان عدد من المرضي، حرروا محضرا بمركز شرطة أرمنت ضد الدكتورة ناهد محمد احمد وكيل وزارة الصحة بالاقصر والدكتور محمد محمود الشريف المدير العلاجى و الدكتور معتز بشارة مدير مستشفى ارمنت المركزى بسبب عدم وجود طبيب معالج بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى وحمل المحضر رقم 4370 ادارى مركز أرمنت.

وذكر في المحضر، أن هذا الأمر بسبب القرار الخاطئ الذي حمل رقم 130 لسنة 2014 والذي تضمن نقل 6 اطباء قبل توفير بديل ما اربك العمل بوحدة الغسيل الكلوي وعرض حياة المرضي للخطر.