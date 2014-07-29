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بازل السويسري ينشر صورة توقيع حمودى بقميص الفريق

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بازل السويسري ينشر صورة توقيع حمودى بقميص الفريق بازل السويسري ينشر صورة توقيع حمودى بقميص الفريق

Ahmed Hamoudiانضم المصري أحمد حمودي رسمياً إلى صفوف فريق بازل بطل الدوري السويسري قادماً من فريق سموحة وصيف بطولتي الدوري والكأس في .

وأعلن بازل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إتمام الصفقة بنجاح بشكل نهائي بعد مفاوضات لم تدم طويلاً مع فريق سموحة السكندري الذي وافق على بيع لاعبه.

ونشر موقع النادي السويسري بعض المعلومات عن اللاعب أحمد حمودي من بينها مشاركته في 7 مباريات دولية بقميص منتخب مصر خلال مشواره الدولي القصير.

ويرتدي اللاعب المصري البالغ 24 عاماً قميصاً بنفس رقم عمره مع بازل ليرافق مواطنه المصري محمد النني الذي استمر في بازل بعد رحيل محمد صلاح إلى تشيلسي في الشتاء الماضي.

وأكد موقع بازل على أن أحمد حمودي الذي سجل 8 أهداف في بطولة الدوري المصري ليقود فريقه للوصافة في الموسم الماضي سيشارك في التدريبات مع بازل يوم 30 يوليو الجاري.

تويتر

 

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