بالصور .. انطلاق «مهرجان السعادة» في تايلاند بأمر من المجلس العسكري

قرر المجلس العسكري في تايلاند استعادة «الشعور بالسعادة لدى الشعب» عبر إطلاق «مهرجان السعادة» في بانكوك، والذي استمر 6 أيام، وانتهت فعالياته، الاثنين.

وبعد استيلائه على السلطة من الحكومة المنتخبة، في 22 مايو الماضي، تعهد المجلس الوطني الحاكم من أجل السلام والنظام «NCPO» بـ«عودة السعادة» إلى المجتمع التايلاندي، بعد 6 أشهر من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع، حسب موقع «وورلد كرانش» الأمريكي.

وشملت جهود الجيش لإسعاد للشعب التايلاندي حفلات موسيقية مجانية، وقصات مجانية للشعر وتذاكر سينما مجانية، بجانب إصدار «أغنية السعادة» التي تداول البعض معلومات بأن الجنرال برايوت تشان أوتشا هو من كتب كلماتها بنفسه.

وتضمنت أجندة المهرجان احتفالات دينية، أوركسترا عسكرية، معرض الضوء والصوت عن تاريخ تايلاند، وشهد حضور عدد من الشخصيات العامة في تايلاند، وتم إغلاق منطقة «راتشابراسونج» بأكملها في وسط مدينة بانكوك بأوامر من هيئة السياحة في تايلاند.