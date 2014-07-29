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ضبط ٢٤ ألفا و٣٦٠ لتر وقود قبل بيعه بالسوق السوداء و٢٥٦ قضية تموينية

  • مصر
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واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها التي تستهدف مستودعات توزيع اسطوانات البوتاجاز والتأكد من وصولها بالسعر المقرر لمستحقيها وأيضًا مناطق الاتجار بسلع البوتاجاز والسولار والبنزين وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجاري.

وتمكنت شرطة من ضبط ٥ قضايا مواد بترولية بمضبوطات ٢٤ ألفا و٣٦٠ لتر بنزين وسولار قبل بيعه بالسوق السوداء خلال ٤ أيام، كما نجحت في ضبط ٢٥٦ قضية تموينية أخرى.

وشملت القضايا التموينية ضبط قضيتي اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات ٢٠٥ اسطوانات وضبط ١٠ قضايا دقيق مدعم وأقماح وزنت ٤ أطنان و٣٥٠ كجم، وضبط ٥٩ قضية مخالفات مخابز و١٠ قضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة فضلا عن ضبط ١١ قضية غش غذائي وغير غذائي، و١٦ قضايا في مجال مخالفات اللحوم.

ونجحت الحملات أيضًا في ضبط ١٠٧ قضايا في مجال «عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر» وضبط ١١ قضية في مجال السلع مجهولة المصدر، و5 قضايا فى مجال البضائع المهربة ومجهولة المصدر.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

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