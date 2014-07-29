“الري”: تدريب 800 مهندس للمشاركة في تجهيز الآبار وتوصيل المياه لمليون فدان زراعي

تعتزم وزارة الموارد المائية والري عقد دورة تدريبية متخصصة في مجال “حفر الآبار” لــ 800 مهندس ري في مختلف التخصصات (مدنى – كهرباء – كيمياء) ضمن برنامج الوزارة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية بقطاع التدريب الحاصل على عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) .

وقال الدكتور حسام محمد مغازي وزير الري – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء – إنه سيتم الاعتماد على هؤلاء المهندسين ضمن فريق العمل في المشروع القومى للتجهيز وتوصيل المياه لزمام مليون فدان من الأراضى الزراعية الجديدة كمرحلة الأولى من برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي بإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية ولتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي،تمهيداً لانطلاق التنمية في مصر.

وأوضح مغازي أن المرحلة الأولى تتضمن توفير المياه الجوفية لنسبة حوالى 80% من الزمام،حيث أن غالبية الأراضى الجديدة ستكون في الأراضى المستصلحة بالصحراء،بينما سيتم توفير مياه سطحية لنسبة 20% المتبقي.

يذكر أن وزارتي الزراعة والرى، بدأتا فى تنفيذ تكليفات السيسي، لمشروع استصلاح 4 ملايين فدان بـ9 مناطق مختلفة من الجمهورية،في محاولة لزيادة الرقعة الزراعية وتقليل الفجوة الغذائية.

وقال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الرئيس كلف باقتصار المدة الزمنية لتنفيذ المرحلة الأولى وهى استصلاح مليون فدان بتكلفة 11 مليار جنيه من 3 سنوات إلى عام واحد فقط،مع التركيز على أمرين الأول جودة الأداء والثانى السرعة فى التنفيذ لكى يشعر المواطنون بأن هناك تقدمًا على أرض الواقع.

وأوضح البلتاجى أن تنفيذ مشروع استصلاح مليون فدان ينقسم إلى 3 مراحل الأولى والثانية تضم مليوني فدان بينما تضم الثالثة مليونين آخرين في عدد من المناطق مثل سيناء والساحل الشمالى والصحراء الغربية والوادى الجديد وشرق العوينات وتوشكى وحلايب وشلاتين وبعض مناطق صعيد مصر،بجانب تخصيص مساحات لأهالى النوبة.

وأشار إلى أنه سيتم إسناد عمليات استصلاح هذه الأراضى للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التى تضم 6 شركات،بعد تطويرها وإعادة هيكلتها فى أسرع وقت ودعمها بالمعدات.

> أ ش أ