مشايخ جنوب سيناء يعلنون تضامنهم مع المحافظ لاستكمال مسيرة التنمية

أعلن مشايخ قبائل جنوب سيناء تعاونهم وتضامنهم الكامل مع محافظ جنوب سيناء في إستكمال مسيرة التنمية على ارض المحافظة اثناء زيارتهم له لتقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك فى مكتبه بديوان عام المحافظة.

وشكر المحافظ رئس الجمهورية لإهتمامه بموضوع الإستفادة من مياه السيول التي تذهب هباءا في البحر والتى تقد ر بما يقرب من 3 مليار متر مكعب بالإضافة إلى تاثيرها المدمر على الطرق والمنشآت،حيث وعد الرئيس بإشاء سدود وبحيرات لتخزين تلك المياه بعد إعداد الدراسات وتحديد التكلفة الأزمة لذلك .

وأضاف المحافظ أن هناك مشروعات ضخمة في المحافظة،حيث سيتم إفتتاح ميناء نويبع الجديد في نهاية شهر أغسطس القادم وقبل بداية موسم الحج بتكلفة قدرها 245 مليون جنيه،بالإضافة إلى قيام رئيس الوزراء بإفتتاح القرية النموذجية بوادي تال التابعة لمدينة أبوزنيمة بمساحة 30 فدان .

وأكد المحافظ أنه في خلال الأيام القادمة سيقوم وزير النقل بزيارة إلى طور سيناء،حيث سيتم البدء في تطوير ميناء طور سيناء ليصبح ميناءا تجاريا وسياحيًا،وأيضا تطوير ميناء الصيد بها .

أوضح المحافظ أن هناك طفرة في الإسكان،حيث سيتم حاليًا إنشاء 12 ألف وحدة سكنية بمدن المحافظة منها 7 آلاف وحدة بطور سيناء فقط مشيرًا إلى أن لافتة شقة للإيجار ستظهر لأول مرة .

وفى نهاية لقاء مشايخ جنوب سيناء بالمحافظ تقدموا له بالشكر لما يبذله من جهد ملموس فى إنشاء فرع لجامعة السويس وجامعة الأزهر لأول مرة بالمحافظة وأعلنوا تأييدهم التام وتضامنهم معه لخدمة المحافظة ولاستكمال عجلة التنمية بها .