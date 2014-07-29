خيارات جُمانة أبو فاضل لألوان "الباستيل" في الصالون

تعكس ألوان "الباستيل" جوّاً هادئاً في المساحة التي تحلّ فيها...

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تقدّم لقارئات "سيدتي نت"، في ما يلي، بعض الإرشادات حول كيفيّة توظيف ألوان "الباستيل"، في مساحة الاستقبال:

- قومي بطلاء الجدران بأحد ألوان "الباستيل" الفاتحة، كالزهري أو الأزرق أو الشمّاميّ، مع الحرص على أن تميّزي جداراً عن البقية عبر لون مختلف هادئ، أو عبر تلبسيه بألواح الخشب الفاتح كالسنديان والزين، أو تزيينه بورق جدران يحمل رسومات طبيعيّة ناعمة أو بعض الجمل الملوّنة بألوان "الباستيل" المختلفة، أو تطبيق "الفنيل" الذي يُجسّد صوراً لمعالم سياحيّة عليه.

- احرصي على أن تتطابق ألوان الستائر مع تلك السائدة في الغرفة، وأن تتّبع مفهوم تدرّج الألوان.

مثلاً: إذا استعملت الزهري الفاتح لطلاء الجدران، فاختاري الزهريّ الداكن للستائر.

وإذا كانت الستائر من طبقتين، يُفضّل أن يدخل القطن والكتان و"الفوال" في تصميمها، لتنسدل بهدوء على الأرض، من دون أن تُرفع بواسطة التخريجات.

- ابتعدي عن اختيار مفروشات الخشب الضخمة المزيّنة بالحفر، واختاري الأرائك المريحة المنجّدة بالكامل، والتي تتّخذ شكل حرف اللام اللاتيني L، وتحمل عدداً وافراً من الوسائد المزيّنة بألوان "الباستيل" المختلفة، ولكن بطريقة مدروسة.

- أكثري من استعمال الإنارة المخفيّة، التي تُضفي جواً من الرومانسيّة، والتي تعكس النور الطبيعي، متجنّبة الثريّات والضوء الأبيض المزعج. ويُنصح بتوزيع الإنارة الجانبيّة، من خلال وحدات إضاءة خافتة، تُضيف لمسة دافئة على الجلسة.

- احرصي على عدم استعمال السجّادة بطريقة بارزة.وإذا كانت بحجم كبير، فيفضّل أن تتكئ عليها طاولة زجاجيّة.

- أكثري من استعمال الشموع في داخل أكواب صغيرة، أو زيّني إحدى الطاولات بطبق زجاجيّ مسطّح مليء بالماء، فيه بعض أوراق الورود البيضاء.

- زيّني بعض الزوايا بالنباتات ذات الألوان الهادئة، كـــ"الأوركايد" والزنبق، متجنّبة الورد الأحمراء والأصفر، أو تلك النباتات الخضراء الطويلة.

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