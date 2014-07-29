رونالدينيو يُفضل أستراليا عن أمريكا

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن نجم كرة القدم البرازيلي الشهير رونالدينيو الفائز بكأس العالم في عام 2002 ، سوف ينتقل لصفوف أحد الأندية الأسترالية في الأيام المقبلة، رافضاً فكرة اللعب في الأندية الأمريكية أو الخليجية في الموسم المقبل.

وأظهرت أندية أسترالية شهيرة أهتمامها الكبير بضم نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق في هذا الصيف ، وذلك بعدما أصبح لاعباً حراً بعد نهاية تعاقده مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي .

وعقب انتهاء العلاقة بين الأسطورة رونالدينيو وناديه البرازيلي منذ ساعات قليلة ، دخلت أندية عديدة في جميع أنحاء العالم في صراع شرس على ضمه ، بما في ذلك عمالقة الدوري الاسترالي.

وصرح وكيل اعمال اللاعب لو ستيكا لصحيفة فور سبورتس "تم اجراء بعض الاتصالات بالفعل والامر يرجع الآن للاندية الاسترالية للتقدم بعروض جدية لضم اللاعب".

وأضاف "أي شئ ممكن وستكون استرليا بمثابة تحدى جديد بالنسبة له".