الاجتماعي الحر يطالب محلب بتغير اسم ميدان المؤسسة لـ”الشهداء”

طالب الحزب الاجتماعي الحر، رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بتغيير اسم ميدان المؤسسة، إلى ميدان الشهداء، تكريما لشهداء بمصر .

ومن جانبها بعثت الدكتوره عصمت الميرغني، رئيس الحزب الاجتماعي الحر، إلتماس لرئيس الوزراء قالت فيه ” ألتمس أن تتذكروا شهدائنا الأبرياء واسمائهم أولى بالرعاية، تذكرو أسماء شهداء كل شارع أو ميدان أو زقاق ارتوت أرضه بدمائهم الطاهرة، سيادة رئيس الوزراء، قدم التعازي لأهالي شبرا الخيمة، بإطلاق اسم شهداء الكمين، على ميدان المؤسسة الذي افتتحته، الا يكفيك استشهاد 5 جنود بالشرطة بكمين بشبرا الخيمة، لإطلاق أسمائهم على هذا الميدان، وأن يلحق بهذة اللافتة، بيان بأسمائهم الخمس، عرفانًا بسيط من مصر لأبنائها، يربت به على كتف كل أمهاتهم الثكلي “.