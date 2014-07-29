عم الطفل المختطف بقنا يتهم شخص بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية

اتهم عم الطفل المخطوف من أمام منزلة بنجع حمادى مساء أمس شخص بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما على قطعة أرض بنجع حمادى وحرر محضر رسمى ضدم بمركز الشرطة.

كان مجهولين مسلحين قاموا أمس بإطلاق الاعيرة النارية فى الهواء وخطفوا “زيدان . ع . ش ” 7 سنوات من أمام منزله بنجع حمادى ، وقال عم الطفل فى محضر رسمى، بمركز شرطة نجع حمادى، أن نجل شقيقه كان يلهو أمام منزله، وخطفه مسلحون يستقلون سيارة، وفروا هاربين، بعد إطلاق الأعيرة النارية لترهيب المواطنين، متهمًا “محمد.ع.ح” بخطفه لوجود خلافات بين المتهم ووالد الطفل وخلافات مالية بينهما قديمة على قطعة أرض زراعية.

تكثف الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، من جهودها لضبط المتهمين وإطلاق سراح الطفل ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.