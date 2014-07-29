أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عم الطفل المختطف بقنا يتهم شخص بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية

Google+ Print
عم الطفل المختطف بقنا يتهم شخص بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية عم الطفل المختطف بقنا يتهم شخص بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية

أرشيفية

اتهم عم الطفل المخطوف من أمام منزلة بنجع حمادى مساء أمس شخص بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما على قطعة أرض بنجع حمادى وحرر محضر رسمى ضدم بمركز الشرطة.

كان مجهولين مسلحين قاموا أمس بإطلاق الاعيرة النارية فى الهواء وخطفوا “زيدان . ع . ش ” 7 سنوات من أمام منزله بنجع حمادى ، وقال عم الطفل فى محضر رسمى، بمركز شرطة نجع حمادى، أن نجل شقيقه كان يلهو أمام منزله، وخطفه مسلحون يستقلون سيارة، وفروا هاربين، بعد إطلاق الأعيرة النارية لترهيب المواطنين، متهمًا “محمد.ع.ح” بخطفه لوجود خلافات بين المتهم ووالد الطفل وخلافات مالية بينهما قديمة على قطعة أرض زراعية.

تكثف الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، من جهودها لضبط المتهمين وإطلاق سراح الطفل ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا