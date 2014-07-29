مدير أمن القاهرة يفاجئ الخدمات الأمنية بـ"رابعة" و"التحرير"

قام اللواء على الدمرداش مدير أمن القاهرة، بالمرور على كافة خدمات العاصمة، وذلك للتأكد بنفسه من تنفيذ خطة الوزارة التى وضعتها لمواجهة كافة صور الجريمة وأعمال الشغب والعنف خلال الاحتفال بعيد الفطر، بالإضافة إلى ضبط المتحرشين، من خلال تكثيف التواجد الأمنى الفعال، وتأمين المحاور والطرق والميادين والمتنزهات والحدائق والمراسى النيلية ودور السينما والمسارح، لضبط كل ما هو مخالف للقانون وذلك بمشاركة كافة أجهزة المديرية "بحث، نظام، شرطة النجدة، المرافق، مرور، عناصر من الشرطة النسائية وغيرها من كافة الأجهزة المعاونة".

كما شدد الدمرداش خلال جولته على الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية وبميدان رابعة والتحرير على العمل لمنع وقوع أى وقائع تحرش، بالإضافة إلى سرعة ضبط من يقوم بمحاولة التحرش بأى فتاة، وتأتى جولة مدير الأمن تأكيداً على المتابعة الميدانية للخطة الموضوعة لتأمين المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كما قام بالمرور على مناطق روكسى والكربة ومدينة نصر ودور السينما بمناطق وسط المدينة ومنطقة كورنيش النيل والمراسى النيلية وعدد من الحدائق والمتنزهات وقام بتوجيه الخدمات الأمنية المعينة على دور السينما بتنظيم المترددين عليها والعمل على عدم تكدسهم أمام دور السينما.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمختلف مناطق العاصمة من ضبط عدد خمس حالات تحرش ثلاث منها عن طريق الملامسة وحالتان تحرش لفظى وذلك بحديقة الأزهر وحديقة الفسطاط وشارع طلعت حرب وأعمار المضبوطين ما بين سن 16 وحتى سن الـ33، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم، ويرجع قلة عدد الحالات التى وقعت نتيجة لتواجد الخدمات الأمنية بكافة مناطق العاصمة، وكذا العناصر النسائية من الشرطة المنتشرة بالعاصمة.