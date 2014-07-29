إصابة 3 أشخاص بطلقات خرطوش في مشاجرة بالمنوفية‎

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية والخرطوش بقرية تبلنت أبشيش التابعة لمركز الباجور ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطار من رئيس مباحث الباجور بمشاجرة ومصابين بقرية تبلنت أبشيش وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كلا من وليد عاصم عبد الفتاح -34 سنة- مصاب برش خرطوش ، وسميرة عبد العليم -50 سنة- ربة منزل مصابة برش خرطوش ، وشقيقتها منال -42 سنة- مصابة “طرف أول” ، مع سعيد فتحى إمام ووليد أنور وأحمد اسامة عبد الفتاح، “طرف ثان”.

بسؤال الطرفين اتهم الاول الثانى بالتعدى عليهم بأسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم بسبب خلافات سابقة منظورة أمام القضاء ، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .