ياسر عبد ربه : الفصائل الفلسطينية توافق على هدنة 24 ساعة بغزة

توافقت الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد، على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، داعية إلى الضغط على إسرائيل للموافقة عليها، حسبما قال أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، الثلاثاء.

وقال عبد ربه بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية” إن الفصائل وافقت على إرسال وفد منها يمثلها جميعا إلى القاهرة الأربعاء، لبحث وقف الحرب على غزة.

وطالب الأمين العام للمنظمة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل “لوقف جرائمها ضد الإنسانية” في قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف، إنه “يجب سماع العرض من حماس مباشرة”، مضيفا إن “العرض غير جدي”.

وكان من المفترض أن يتوجه إلى القاهرة وفد فلسطيني موحد من جميع الفصائل الفلسطينية، لمناقشة كيفية وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وستتركز الخطوط الرئيسية للمباحثات في القاهرة على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، ثم تمديد هذه الفترة إلى 5 ثم إلى 7 أيام، يتم خلالها بحث المطالب التي تبنتها القيادة الفلسطينية، من فتح للمعابر، وإنهاء الحصار، وكذلك الممر الآمن بين الضفة والقطاع، وغيرها من المطالب التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في المبادرة التفسيرية التكميلية للمبادرة المصرية.

ويضم الوفد، مسؤولين من السلطة الفلسطينية وحماس والجهاد وفتح.

وأكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان لـ”سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء، أن عباس اقترح على حماس تشكيل لجنة مشتركة من الفصائل لمناقشة التهدئة على قاعدة شروط المقاومة.

وقال رضوان إن حماس ناقشت هذا المقترح مع بقية الفصائل في مسعى للتوصل لتهدئة بصيغة مصرية جديدة.

ومنذ 3 أسابيع، تشن إسرائيل حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة، قتل خلالها أكثر من 1150 فلسطيني، في مقابل مقتل نحو 53 جندي إسرائيلي.

ولم تفلح جهود الوساطة الدولية بغرض وقف القتال، إلا في انتزاع هدن هشة على فترات، بعد أن فشلت مبادرة مصرية في إيقاف الحملة الإسرائيلية.