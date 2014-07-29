لاتسيو يضم لاعبين من برشلونة

أ ش أ - نجح نادى لاتسيو الايطالى فى ضم لاعبى نادى برشلونة الصاعدين فورتين مونز وكريستيان فابرا، استمرارا للتعاون بين الناديين.

كان نادى لاتسيو قد نجح فى ضم بالدى كايتا احد خريجى اكاديمية لاماسيا فى برشلونة، وظهر اللاعب بمستوى جيد واصبح احد لاعبى الفريق الاول للنادى فى الموسم الماضى.

وذكرت شبكة سكاى سبورت ايطاليا ان مونز صاحب الـ18 عاما/ وفابراالبالغ من العمر 16 عاما وصلا الى العاصمة الايطالية ويخضعان حاليا للكشف الطبى تمهيدا لتوقيع عقد انضمامهما للفريق.

وجاء ضم اللاعبين فى اعقاب نجاح نادى لاتسيو فى ضم الهولندى الدولى ستيفان دى فراى من نادى فينورد، حيث يسعى لاتسيو لتحسين موقفه فى الدورى الايطالى بعد ان اكتفى باحتلال المركز التاسع فى الموسم الماضى.