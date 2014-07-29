أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرباح برشلونة تصل لـ113 مليون يورو في آخر 4 أعوام

Google+ Print
أرباح برشلونة تصل لـ113 مليون يورو في آخر 4 أعوام أرباح برشلونة تصل لـ113 مليون يورو في آخر 4 أعوام

بلغت أرباح نادي برشلونة الإسباني 113 مليون يورو في الأعوام المالية الأربعة الأخيرة، بعد أن وصل الفائض في أرباحه إلى 41 مليون يورو في موسم 2013-2014.

وقدم النادي الكتالوني اليوم النتائج المالية للعام المالي الماضي 2013-2014 والذي لم يسجل فيه أي خسائر للعام الثالث على التوالي، وارتفعت خلاله الارباح بنسبة 21% عن المسجلة في 2012-2013 (32 مليونا).

وكان النادي قد حقق أرباحا قدرها 49 مليون يورو في العام المالي 2011-2012 لتصل ارباحه إلى 113 مليونا منذ أن تولت الإدارة الحالية للنادي عملها في صيف 2010.

ومن المعروف أن رئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل قد تقدم باستقالته قبل أشهر وحل محله جوسيب ماريا بارتوميو، ولكن مجلس إدارة النادي ظل كما هو دون أي تغيير.

وكان آخر موسم سجل فيه برشلونة خسائر هو 2010-2011 ، وبلغت حينها تسعة ملايين يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع