أرباح برشلونة تصل لـ113 مليون يورو في آخر 4 أعوام

بلغت أرباح نادي برشلونة الإسباني 113 مليون يورو في الأعوام المالية الأربعة الأخيرة، بعد أن وصل الفائض في أرباحه إلى 41 مليون يورو في موسم 2013-2014.

وقدم النادي الكتالوني اليوم النتائج المالية للعام المالي الماضي 2013-2014 والذي لم يسجل فيه أي خسائر للعام الثالث على التوالي، وارتفعت خلاله الارباح بنسبة 21% عن المسجلة في 2012-2013 (32 مليونا).

وكان النادي قد حقق أرباحا قدرها 49 مليون يورو في العام المالي 2011-2012 لتصل ارباحه إلى 113 مليونا منذ أن تولت الإدارة الحالية للنادي عملها في صيف 2010.

ومن المعروف أن رئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل قد تقدم باستقالته قبل أشهر وحل محله جوسيب ماريا بارتوميو، ولكن مجلس إدارة النادي ظل كما هو دون أي تغيير.

وكان آخر موسم سجل فيه برشلونة خسائر هو 2010-2011 ، وبلغت حينها تسعة ملايين يورو.