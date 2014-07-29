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وصول 7 جرحى فلسطينيين إلى مستشفى العريش العام

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وصول 7 جرحى فلسطينيين إلى مستشفى العريش العام وصول 7 جرحى فلسطينيين إلى مستشفى العريش العام

إستقبل معبر رفح البرى اليوم، 7 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، برفقه 7 من ذويهم،  لتلقى العلاج فى ميتسفى العريش العام، عقب تعرضهم للإصابة  على خلفية القصف الإسرائيلى لقطاع غزة.

وقال الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أنه تم استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عن طريق وفد طبى متخصص.

فيما أكدت مصادر طبية أن محمد أحمد صيام (6 سنوات) مصابا بانفجار فى الرئة اليمنى، وعزة عبد الكريم عبد الرحمن (46 عامًا) مصابة بطلق نارى فى العمود الفقرى نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية، طالبوا بعودتهم الى غزة عقب تماثلهم للشفاء.

 

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