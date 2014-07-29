مصدر أمني : ضبط 5 حالات تحرش بالقاهرة فى اليوم الأول لعيد الفطر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط خمس حالات تحرش خلال اليوم الاول من أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مصدر امنى – “إن الحالات الخمس شملت ثلاث حالات تحرش عن طريق الملامسة، وحالتي تحرش لفظى، وذلك بحديقة الأزهر، وحديقة الفسطاط، وشارع طلعت حرب.

وأضاف المصدر أن أعمار المتهمين تراوحت ما بين 16 و33 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وأحالهم اللواء على الدمرداش مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة للتولى التحقيق.

وأرجع المصدر الأمنى انخفاض عدد حالات التحرش التى وقعت خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك الى التواجد المكثف للخدمات الأمنية بكافة مناطق العاصمة، وكذلك العناصر النسائية من الشرطة السرية المنتشرة بالعاصمة.

أ ش أ