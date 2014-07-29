أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية بمستشفى قويسنا والبرج

Google+ Print
بالصور.. جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية بمستشفى قويسنا والبرج بالصور.. جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية بمستشفى قويسنا والبرج

جولة المحافظ في مستشفى قويسنا

تفقد الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية، في ثاني أيام عيد الفطر، مستشفى قويسنا العام فى زيارة مفاجئة والتقي بعض المرضي والعاملين و استمع لشكواهم وتفقد مصابى حادث طريق شبين الكوم قويسنا رافقه خلال الجولة الدكتوره هناء سرور مدير مديرية الصحة بالمنوفية وأكدت على استبدال مراتب الأسره بالمستشفيات بمراتب مقاومة للعدوى.

كما تفقد قسم الحضانات والأطفال المبتسرين ووجه سيادته بإضافة جهاز تنفس صناعى للقسم، كما توجه لقسم طب الاطفال الذي تم عمل توسعات به ليتسع لـ30 سرير والتقى بعض المرضى واستمع إلى رأيهم فى الخدمة الصحية المقدمه فى المستشفى وتأكد من تسجيل بيانات كل طفل على أٍسورة يحملها فى يده

وأعلنت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن توسعات فى قسم النساء والولادة ليتسع الى وحدة أشعه تلفيزيونية و17 سرير وغرفة عمليات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "