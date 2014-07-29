بالصور.. جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية بمستشفى قويسنا والبرج

تفقد الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية، في ثاني أيام عيد الفطر، مستشفى قويسنا العام فى زيارة مفاجئة والتقي بعض المرضي والعاملين و استمع لشكواهم وتفقد مصابى حادث طريق شبين الكوم قويسنا رافقه خلال الجولة الدكتوره هناء سرور مدير مديرية الصحة بالمنوفية وأكدت على استبدال مراتب الأسره بالمستشفيات بمراتب مقاومة للعدوى.

كما تفقد قسم الحضانات والأطفال المبتسرين ووجه سيادته بإضافة جهاز تنفس صناعى للقسم، كما توجه لقسم طب الاطفال الذي تم عمل توسعات به ليتسع لـ30 سرير والتقى بعض المرضى واستمع إلى رأيهم فى الخدمة الصحية المقدمه فى المستشفى وتأكد من تسجيل بيانات كل طفل على أٍسورة يحملها فى يده

وأعلنت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن توسعات فى قسم النساء والولادة ليتسع الى وحدة أشعه تلفيزيونية و17 سرير وغرفة عمليات .