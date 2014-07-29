إحالة 34 طبيب للتحقيق بمستشفى أشمون بالمنوفية

قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إحالة 34 طبيب بمستشفى أشمون العام للشئون القانونية والتحقيق معهم عقب أجازة عيد الفطر المبارك بعد زيارة مفاجئة لها للمستشفى وترك الاطباء لعملهم .

وأكدت سرور أن مستشفى أشمون العام تحتاج لمزيد من الرقابة والحزم فى الادارة نظرا لتراخى الموجود بها مشيرة إلى أنه سيتم نقل الاطباء الذى يثبت تورطهم فى التقصير فى عملهم خارج المستشفى وإتخاذ ما يلزم من جزاءات رادعة حيال الأطباء المقصرين.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مرزوق مدير مستشفى أشمون العام أن عدد كبير من الأطباء العاملين تغيبوا عن العمل ومنهم من ترك العمل وقت النابتشية مما أثر على سير العمل بقسم الطوارئ والعيادات المتخصصة بالمستشفى.