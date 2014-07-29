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سقوط إحدى مقاتلات سلاح الجو التابعة لـ”حفتر” بمنطقة الكويفية ببنغازي

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سقوط إحدى مقاتلات سلاح الجو التابعة لـ”حفتر” بمنطقة الكويفية ببنغازي سقوط إحدى مقاتلات سلاح الجو التابعة لـ”حفتر” بمنطقة الكويفية ببنغازي

أرشيفية

سقطت إحدى مقاتلات سلاح الجو التابع لقوات اللواء خليفة حفتر ظهر اليوم الثلاثاء، بمنطقة الكويفية – بودزيرة ببنغازي، دون وجود خسائر بشرية .

وقال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليّة الكرامة، محمد الحجازي، في تصريحات صحفية له اليوم ، “إن إحدى مقاتلات سلاح الجو سقطت بسبب عطل فني في المحرك”.

وأضاف الحجازي أن الطيار قفز بالمظلة بعد أن قام بتوجيه الطائرة إلى أرض خلاء حتى لا تسقط على المواطنين، موضحًا أنها سقطت بمنطقة الكويفية – بودزيرة، وأن الأضرار مادية فقط .

وأوضح أن الطيار بخير وبصحة جيدة، وهو الآن في طريقة إلى قاعدة بنينا الجوية ، رفقة بعض عناصر قواته .

أ ش أ

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