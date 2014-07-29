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افتتاح خط طيران جديد بين القاهرة و”نجامينا” خلال ساعات

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افتتاح خط طيران جديد بين القاهرة و”نجامينا” خلال ساعات افتتاح خط طيران جديد بين القاهرة و”نجامينا” خلال ساعات

للطيران

تنطلق خلال ساعات أولى رحلات خط الطيران الجديد بين مطار القاهرة الدولي ومدينة “نجامينا” عاصمة دولة تشاد في إطار خطة الشركة الوطنية مصر للطيران على تعزيز أواصر التعاون بين مصر ودول قارة افريقيا وزيادة حركة الركاب بين القاهرة والمدن والعواصم الافريقية.

صرح بذلك الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران.

وأكد الحفنى أن إفتتاح الخط الجديد إلى دولة تشاد يساهم في توطيد التعاون بين البلدين ويقوم بخدمة الطلاب الوافدين من هناك للدراسة في الأزهر الشريف أو القادمين للعلاج بالمستشفيات المصرية، وسوف تسير مصرللطيران 3 رحلات إسبوعيًا إلى “نجامينا” أيام السبت والثلاثاء والخميس بأسعار تشجيعية.

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