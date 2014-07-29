1.7مليون مكالمة لغرفة عمليات شرطة أبوظبي خلال 6 أشهر

تلقت غرفة عمليات شرطة أبوظبي 1748438 مكالمة عبر رقم هاتف الطوارئ 999 على مستوى إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الحالي؛ من بينها 514236 بلاغاً منها 171328 بلاغاً مرورياً و185341 بلاغا جنائياً، بينما بلغت نسبة رضا المتعاملين 98,88 % مقابل 97,4 % في الربع الأول من العام نفسه نتيجة لمعايير التميز التي تحددها إجراءات دليل الضبط والرقابة والتحليل في مراقبة قياس أداء العاملين لغرفة العمليات.



> وأشار المقدم ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات إلى أن غرفة العمليات تلقت خلال الفترة المشار إليها 98 بلاغاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن خدمة الرسائل النصية للمعاقين على الرقم 5999 للإبلاغ عن الحوادث والبلاغات والحالات المرضية موضح فيها نوع البلاغ ومكانه ونوع الإصابة؛ وعند استلام البلاغ عن طريق برنامج خاص بذلك ومزود بقاعدة بيانات تشمل جميع فئات المعاقين لدى مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر، وتُصنف غرفة العمليات البلاغ حسب نوعه جنائياً كان أو مرورياً وإرسال الدورية إلى مكان الحدث واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .



> ودعا الجمهور إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات عند تعرضهم لأي طارئ أو طلب المساعدة .



> وأكد المقدم المسكري اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتطوير وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات المطورة، والذي سهل الإجراءات والخدمات الشرطية لمواكبة التوسع الجغرافي وتزايد المهام الأمنية والحفاظ على الأمن والاستقرار .



> وذكر أن المهام الشرطية لغرفة العمليات تتمثل في تطبيق منظومة الاستجابة من خلال استقبال المكالمات على هاتف الطوارئ؛ وتوجيه الدوريات لمواقع الحوادث إلى جانب إدارة القطاعات الأخرى في حال الأزمات والحوادث بالتنسيق مع دوريات المرور والإسعاف والإنقاذ؛ وطائرات جناح الجو والشرطة المجتمعية والدفاع المدني ومسرح الجريمة وغيرها .



> وأشار إلى أن منظومة الاستجابة الفعال لغرفة العمليات أسهمت في رفع كفاءة الأداء بسرعة الرد على المكالمات؛ وإدارة الحوادث والبلاغات وتحريك الموارد الشرطية .



> وأوضح أن مختبر التميز الذي شكل نقطة قوة لغرفة العمليات نظم خلال الستة شهور الماضية 82 ورشة؛ شارك فيها 735 من منتسبي إدارة العمليات تناولت كيفية الإبداع والتميز في العمل وإدارة الوقت وغيرها من الموضوعات المهمة التي تصب في تطوير العمل.

وكانت "غرفة العمليات" أطلقت أخيراً مبادرة مجتمعية تطوعية لتكريم الأشخاص المبادرين بالاتصال على الرقم (999) للإبلاغ عن الحالات الطارئة، التي تُصنّف بالهامة جداً، وتعاملوا معها بمسؤولية اجتماعية أسهمت في سرعة الاستجابة والتدخل السريع؛ للسيطرة على الحوادث وقت وقوعها.



> وتزامن توقيت "المبادرة" مع الإجازات والعطلات والمناسبات الرسمية المختلفة لدى الدولة.. حيث تركز على تحديد وتكريم المُبلَّغين المتعاونين في الإبلاغ عن الحالات الهامة، خلال الفترة الواقعة من العشرين من شهر يوليو الجاري إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.



> وقال الملازم أول فهد الدهماني، مدير مكتب مدير إدارة العمليات المشرف على تطبيق المبادرة: تستهدف المبادرة المجتمعية، تحفيز الجمهور؛ للإبلاغ عن الظواهر والأحداث العاجلة التي تستدعي احتواءها والسيطرة عليها فوراً، سواء أكانت مرورية أم جنائية أم إسعافية أم البلاغات التي تدخل ضمن اختصاص عمل الدفاع المدني، وذلك على مستوى إمارة أبوظبي.



> وأضاف، أن اللافت في هذه المبادرة، أنه باستطاعة المُكرّم، الذي وقع عليه الاختيار، تحديد المكان واليوم والزمان الذي يناسبه لتكريمه ميدانياً، سواء أمام أفراد عائلته في منزله، أو أمام زملائه، داخل مقر عمله، مشيراً إلى أن أسماء المرشّحين، يتم تحديدها بعد إجراء واستخراج التحاليل الأدائية المطلوبة، وفق معايير تقييمية محددة، مدوّنة في نموذج شرطي مخصص لهذه الغاية.

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