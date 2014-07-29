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انقلاب إخوانى على «بديع».. المغير: يحاول الموائمة وإمساك العصى من المنتصف

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أحمد المغير

أحمد المغير

شن الناشط الإخواني أحمد المغير، هجومًا عنيفًا علي مرشده محمد بديع، حيث اتهمه بإمساك العصي من المنتصف وإهدار دماء أنصاره بسبب شعاره الدائم “سلميتنا أقوى من الرصاص” -علي حد وصفه-.

وقال المغير – على صفحته الرسمية مساء الإثنين – “إن بديع غير مقتنع بتلك الشعارات، ورغم ذلك يرددها دائمًا”، مؤكدًا أن الله سيحاسبه على البنات الذين تم اغتصابهم – علي حد زعمه- والمعتقلين من أنصار تنظيم الإخوان.

وتابع قائلًا له، “حسبي الله ونعم الوكيل متى تفيق مما أنت فيه فتلحق بصاحبك وتخلد ذكرك في الدنيا والآخرة بدل هذا الموقف المائع الذي تخسر فيه الآن الدنيا والآخرة”.

وحرض المغير أنصار تنظيم الإخوان علي العنف، مشيرًا إلى أنهم سيموتون مرة واحدة فلا داع للخوف أو التزام السلمية.

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