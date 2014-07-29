“شفت تحرش”: الحملة نجحت في منع 13 واقعة تحرش خلال اليوم الأول للعيد

قالت حملة “شفت تحرش” إن المتطوعين والمتطوعات فى الحملة تواجدوا ميدانياً منذ الساعة 12 ظهرًا وحتى العاشرة مساءً، فى اليوم الأول لعيد الفطر، تحديدًا فى مناطق كورنيش النيل ووسط البلد، وذلك لرصد حالات التحرش وتقديم خدمات التوعية والتدخل والإنقاذ في وقائع العنف الجنسي.

وأضافت الحملة فى تقريرها، اليوم الثلاثاء، إن فريق المتطوعين نجح فى التدخل لمنع 13 واقعة تحرش جنسي، بينهم 3 وقائع جماعية على كورنيش النيل، و تم إجراء 2 محضر شرطة بنقطة شرطة التحرير و قسم قصر النيل لوقائع تحرش فردية.

وتابع التقرير، “فى بداية الساعات الأولي من اليوم لوحظ تواجد كثيف للقيادات الأمنية والقوات الشرطية فى منطقة ماسبيرو على كورنيش النيل، ثم إختفي تمامًا حتي السادسة مساءً، ومع إنكسار موجه الشمس ظهرت قوات التدخل السريع تجوب محيط وسط البلد، وعناصر الشرطة السريه التى كانت متعاونه تاره، وتعوق عمل المجموعات تاره أخري، إضافة إلى أنه كان هناك تعاونًا غير مسبوق من قبل مباحث قسم شرطة قصر النيل،وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة”.

وذكر التقرير أن الأسر والعائلات التي خرجت للتنزة فى محيط منطقة وسط البلد تجاوبوا مع الحملة،واهتم عدد من الفتيات للإستماع لرسائل التوعية التي يدلي بها فريق المطوعين ،إلا أن عدد من الصبية والمراهقين كانوا يتعمدون السخرية من فرق المتطوعين،وهو الأمر الذى يدلل علي أن مكافحة جرائم العنف الجنسي يجب أن تدمج في مناهج التعليم المختلفة.