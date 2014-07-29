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وزير التموين: اكتمال السلع التموينية عند البقالين خلال الأيام القليلة المقبلة

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وزير التموين: اكتمال السلع التموينية عند البقالين خلال الأيام القليلة المقبلة وزير التموين: اكتمال السلع التموينية عند البقالين خلال الأيام القليلة المقبلة

الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية

صرح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إكتمال السلع التموينية عند البقالين التموينيين خلال الايام القليلة القادمة عقب عيد الفطر المبارك بعد قيام الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص بضخ كافة المنتجات من لحوم ودواجن مجمدة وسكر وأرز وزيوت وشاي وصلصة ودقيق ومسلي ومنظفات صناعية وغيرها ، والتى تصل الي 20 سلعة وذلك في مخازن شركتي الجملة لتسليمها للبقالين .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في مناطق محطة الرمل وزنانير ووسط البلد بمحافظة الاسكندرية ، تفقد خلالها عدة مخابز بلدية مدعمة ومجمعات إستهلاكية للتأكد من توافر الخبز للمواطنين وكثافة السلع الغذائية وغير الغذائية المعروضة بالمجمعات وجودتها والالتزام بتخفيضات الاسعار التي تم الاعلان عنها والتي تصل الي 30% عن السوق .

وأكد حنفى – فى بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم – أن أصحاب البطاقات التموينية ويصل عددها الي 18 مليون بطاقة وتتضمن حوالي 70 مليون مواطن سوف يحصلون علي حصصهم التموينية بالكامل الخاصة بشهر يوليو مع منحة رمضان مع حصص شهر أغسطس ، وذلك حسب النظام الجديد لمنظومة السلع التموينية ، مشيرا الي أنه هناك محلات بقالة تموينية في محافظات كثيرة إستلمت السلع بالكامل وتقوم حاليا بتوزيعها علي المواطنين .

أ ش أ

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