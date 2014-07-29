طرح مشروع أول جراج “ميكانيكى” متعدد الطوابق بالجيزة أمام “القطاع الخاص” بنظام الانتفاع

صرح الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أنه تم الاتفاق مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة على تخصيص موقعين لإقامة جراجات متعددة الطوابق تمهيدا لطرحهما أمام شركات القطاع الخاص لإقامتها بنظام حق الانتفاع .

وقال إن المحافظة تلقت عدة طلبات من شركات أوروبية وعربية ومصرية لإنشاء جراجات متعددة الطوابق تعمل بنظام ميكانيكى من خلال استخدام أسانسيرات، لافتًا إلى أنه فى حال تنفيذ هذه الجراجات يكون هذا المشروع هو الأول من نوعه بمحافظة الجيزة .

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية له أنه تم اختيار موقعين لإقامة مثل هذه الجراجات أولهما بمنطقة الدقى يقام على مساحة 1200م2 ويستوعب 700 سيارة لحل المشاكل المرورية بمنطقة الدقى ومواجهة عدم وجود أماكن لإنتظار السيارات، فيما تم إختيار الموقع الثانى خلف مجمع المحاكم أمام محطة مترو الجيزة، مشيرًا إلى أنه روعى فى اختيار هذه المناطق تلبية أهداف ومتطلبات المرور وتحقيق سيولة مرورية فى تلك المواقع باعتبارها من المناطق التى تعانى من ضيق مساحات الانتظار وبها عدد كبير وكثافة مرورية عالية.

وقرر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة مراحل المشروع وتنفيذه وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة والشروط اللازمة والتى تعدها حاليا الإدارة العامة للمرور ، وتوقع أن يتم طرح المناقصة الفنية وكراسة الشروط الخاصة بالموقعين أوائل أغسطس المقبل تمهيدا لتلقى العروض ودراستها واختيار الأفضل فنيا وماليا لبدء التنفيذ قبل نهاية العام الحالى ولمدة 18 شهراً ، وأشار الى أنه تم اختيار المنطقة أمام المتحف الزراعي لوجود مساحات مناسبة لإقامة الجراج ، مؤكداً أنه سيعمل على حل الأزمات المرورية بهذه المنطقة وسيتم تعميمه على مناطق أخرى فى القريب حيث تم إختيار المنطقة المجاورة لمجمع المصالح لإقامة جراج آخر.

وأكد محافظ الجيزة أن الجراج الجديد سيعمل بنظام اليكترونى حديث ، ويتميز بعدم احتياجه لمساحات كبيرة وعدم وجود مطالع ومنازل.

من جانبه ، قال اللواء مصطفى درويش مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الجراج سيتم تنفيذه بنظام حق الإنتفاع وستقوم إدارة مرور الجيزة بمتابعة المشروع وتنفيذ أي توصيات للجنة التى شكلها المحافظ ، وأضاف أن الإدارة تعكف حالياً على دراسة العديد من الأماكن المشهورة بالتكدس المروري ومواقف السيارات العشوائية منها ميدان الرماية حيث سيتم نقل موقف السيارات الميكروباص من الميدان إلى مكان أخر على ترعة المنصورية ، وأنه تم إجراء بعض التعديلات المرورية بميدان لبنان لتحقيق سيولة مرورية بهذه المنطقة ورفع السيارات العشوائية.

أ ش أ