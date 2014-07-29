حكومة نيبال تسمح بحرق جثمان زعيم بوذي

وصل جثمان زعيم روحي بوذي يدعى، كونسينج شامار رينبوش، الثلاثاء، إلى نيبال بعد موافقة حكومتها على السماح بحرقه في كتماندو، في عدول عن موقفها السابق.

وكانت كتماندو رفضت في البداية استقبال جثمان شارمابا في نيبال حسبما أوصى، حيث قالت إنه يحمل جنسية بوتان ولا توجد قوانين تسمح بإقامة المراسم الجنائزية للأجانب في الدولة.

وكان شارمابا، المولود في التبت والذي توفي في ألمانيا بعد إصابته بأزمة قلبية، في 11 يونيو الماضي، أوصى بحرق جثمانه في كتماندو قرب ضريح له، وتعرضت الحكومة النيبالية لانتقادات بسبب رفضها لذلك، وقال المنتقدون إن القرار جاء تحت ضغط من الحكومة الصينية.