الفضيحة المالية لزعيم استقلال كتالونيا تؤثر على مستقبل الحركة الانفصالية

يأتي اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي وأرتور ماس، زعيم الحزب الوطني الكتالوني، الأربعاء، بعد أن تم الكشف عن أن معلم ماس جوردي بوجول، الزعيم السياسي البارز بإقليم كتالونيا الإسباني الذي يتمتع بالحكم الذاتي يخفي ثروة سرية منذ 34 عاما.

وألقت متحدثة باسم حزب الشعب الذي ينتمي إليه راخوي، الاثنين، بمسؤولية ما تم الكشف عنه من فضيحة الفساد على الحزب الوطني الكتالوني برمته، وقالت: «هذه الفضيحة من شأنها أن تؤثر سلبا على التحرك الذي يستهدف انفصال الإقليم عن إسبانيا».

وأضافت المتحدثة ماريا دولوريس كوسبيدال أن زعيم حركة الاستقلال اتضح أنه «كان يتهرب من دفع الضرائب على مدى أكثر من 30 عاما».