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في 2050.. الروبوتات تلعب الكرة وتهزم محترفيها

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عندما قام الكمبيوتر بهزيمة بطل العالم في الشطرنج، جاري كاسباروف، في الشطرنج 1997، اعتبر العالم أن تلك كانت طفرة في الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يبدو أن الأجهزة الإلكترونية يمكن أن تنافس البشر في مجال جديد وهو كرة القدم.

ويعمل مجموعة من العلماء على تصميم روبوتات بوسعها أن تلعب الكرة بكفاءة تامة مثل أفضل اللاعبين، ينتظرون أن يتم الانتهاء من تلك المهمة بحلول 2050، ليكون بوسع الروبوتات أن تنافس اللاعبين الكبار في الكرة، بل وتهزمهم.

وحتى هذا التاريخ يشارك أكثر من 4000 مهدنس وعالم من أكثر من 40 دولة في مسابقة في البرازيل على كأس العالم للروبوتات، وذلك للعمل على اكتشاف الطرق الممكنة لتطوير الروبوتات بحيث تصبح قادرة على منافسة أبطال العالم في كرة القدم.

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