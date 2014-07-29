​ضبط 1159 مخالفة مرورية و4100 صاروخ ألعاب نارية ​في حملة أمنية بالمنيا‎

نجحت سلطات الأمن بمحافظة المنيا خلال حملة أمنية مكبره لضبط الخارجين عن القانون في ضبط 1159 مخالفة مرورية عبارة عن 73 ضبط دراجة و516 مخالفة دراجة و11 ضبط سيارة و559 مخالفة سيارة.

كما تمكنت الحملة ضبط “فاطمة م – 28 سنة – بائعة” من المنيا وبحوزتها 2000 صاروخ وألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16627 لسنة 2014 جنح قسم المنيا ، و”نورا ش – 29 سنة – بائعة” وبحوزتها 1500 صاروخ بقصد الاتجار ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16628 لسنة 2014 جنح قسم المنيا.

وتم ضبط “عيدة م -54 سنة – ربة منزل” وبحوزتها 600 صاروخ العاب نارية مختلفة الاحجام بقصد الاتجار.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16625 لسنة 2014 جنح قسم المنيا.