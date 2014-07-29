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مصرع عامل غرق بترعة النعناعية بمركز أشمون بالمنوفية

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مصرع عامل غرق بترعة النعناعية بمركز أشمون بالمنوفية مصرع عامل غرق بترعة النعناعية بمركز أشمون بالمنوفية

أرشيفية

لقى عامل مقيم بقرية كفر زلابية دائرة مركز اشمون مصرعه غرقًا بترعة “النعناعية” أثناء استحمامه بجوار كوبرى القنطرة البيضا لعدم إجادته السباحة فجرفه التيار ولقى مصرعه.

تلقى اللواء سعيد توفيق أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية يفيد بغرق “زهران عبد الفتاح القط – 34 سنة – عامل” بترعة النعناعية لعدم إجادته السباحة.

بانتقال قوات الإنقاذ النهرى تم استخراج الجثة، وبمناظرتها بمعرفة مفتش الصحة أفاد ان الوفاة نتيجة اسفسكيا الغرق ولا توجد شبة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 7832 إدارى مركز اشمون لسنة 2014 م.

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