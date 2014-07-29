إصابة 6 في مشاجرة لخلافات على ملكية منزل بالمنوفية

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بقرية كفر ربيع.

تلقى اللواء سعيد توفيق ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء مجدى سابق نائب مدير الأمن بوجود مشاجرة بقرية كفر ربيع بمركز تلا.

وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين “عاطف سعد الله – 48 سنة- فنى بشركة كهرباء القاهرة” مصاب بكسر بالذراع الأيسر، و “محمد توفيق عبد المقصود – 42 سنة – بدون عمل” مصاب بجرح قطعى بالبطن والصدر، وبين “مبروك محمد شعبان – 45 سنة – كهربائي” مصاب بجرح قطعى بالجانب الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقيه “رجب محمد شعبان – 50 سنة” مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، و “محسن شوقى أبو حبل ومحمد شوقى شعبان” وجميعهم مقيمين بقرية كفر ربيع دائرة المركز.

تم نقل المصابين إلى مستشفى تلا المركزى واتهم كل منهم الاخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابات لخلافات على ملكية منزل بذات الناحية ، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 14541جنح مركز تلا.