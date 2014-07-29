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مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة بعد انقلاب سيارتهما بترعة بسوهاج‎

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مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة بعد انقلاب سيارتهما بترعة بسوهاج‎ مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة بعد انقلاب سيارتهما بترعة بسوهاج‎

أرشيفية

لقي 3 اشخاص مصرعهم و أصيب 3 آخرين من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بترعة السوهاجية دائرة مركز شرطة طهطا أثناء قضاء إجازة العيد.

أظهرت التحريات ان السيارة بقيادة “عمر.أ.م” -32 سنة- و نتيجة اختلال عجلة القيادة سقطت السيارة فى مياة ترعة السوهاجية بطهطا نتج عن الحادث وفاة “محمد.أ.م” -25 سنة- عاطل، و”أحمد.أ.م” -34 سنة- سروجى أثاث، و”محمود.أ.م” -30 سنة- نقاش ، وإصابة قائد السيارة و “السيد.م.م.ف” -59 سنة- حلوانى، والطفلة “سالمة.ع.أ”، عامين والجميع مصابون بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى المركزى وجميعهم من مستقلى السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 5623 جنح المركز وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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