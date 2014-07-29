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صحيفة: العراق يشكل وحدات قتالية من الأكراد والسنة لاستعادة الموصل من “داعش”

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صحيفة: العراق يشكل وحدات قتالية من الأكراد والسنة لاستعادة الموصل من “داعش” صحيفة: العراق يشكل وحدات قتالية من الأكراد والسنة لاستعادة الموصل من “داعش”

 

ارشيفية

شكلت العراقية وحدات من السنة والأكراد؛ لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من يد تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق “داعش”.

وقال مسؤولون- وفق ما نقلته صحيفة “وورلد تريبيون” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وافقت على تشكيل وحدات يبلغ قوامها أكثر من 10 آلاف جندي لاستعادة الموصل.

وأضاف المسؤولون أن أعضاء هذه الوحدات من السنة والأكراد من محافظة نينوي التي استولى تنظيم” داعش ” على معظمها.

ووفقًا للصحيفة، قال محافظ نينوى أثيل النجيفي “لقد شكلنا العديد من الوحدات المقاتلة من السكان المحليين لمحاربة داعش والناس هنا عازمون على طرد داعش”، مشيرًا إلى أن الوحدات القتالية تتألف من قبائل في الموصل وما حولها، وتسعي السلطات لكسب التأييد الشعبي لاستمرار عملية التجنيد.

يذكر أنه في 10 يونيو الماضي استولى تنظيم داعش على الموصل ثاني أكبر مدينة بالعراق دون خوض أي قتال، وتحتوي المدينة على قاعدة عسكرية كبيرة بها مركبات قتالية ومدفعية وبنادق أمريكية الصنع.

أ ش أ

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