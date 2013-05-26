الخارجية الكويتية تدعو المواطنين إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليها الآن

طالبت وزارة الخارجية الكويتية من المواطنين المتواجدين فى لبنان، بمغادرتها بالسرعة الممكنة، وأهابت بالمواطنين توخى الحيطة والحذر، وعدم السفر إلى لبنان، وذلك فى ضوء الأوضاع غير المستقرة فى الجمهورية اللبنانية والتداعيات المحتملة لهذه الأوضاع.

> وصرح مصدر مسئول فى وزارة الخارجية، بأن الكويت وهى تتابع بقلق تطورات تلك الأوضاع لتعرب عن تمنياتها أن يسود الأمن والاستقرار فى هذا البلد، وأن يجتاز هذه المرحلة الحرجة، وأكد على أهمية أن يتواصل المواطنون المتواجدون على الأراضى اللبنانية مع سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية.

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