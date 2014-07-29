العبارات النيلية والاستاد الرياضي مقصد الأسر بسوهاج في ثانى أيام عيد الفطر

توافد الآلاف من أبناء محافظة سوهاج، منذ الساعات الأولى من الصباح ، علي الميادين العامة والمتنزهات والنوادي النيلية لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وشهد ستاد سوهاج الرياضي، ونادي الزهور بوسط نهر نيل سوهاج، ازدحامًا كبيرًا من قبل المواطنين، للاستمتاع بالرحلة النيلية والجلوس مع أسرهم في وسط نيل سوهاج، وكذلك الاستمتاع بحمامات السباحة باستاد سوهاج الرياضي، وركوب الخيل.

وحرص المواطنون على اصطحاب وجباتهم معهم فى هذا اليوم والتى تتمثل فى الفسيخ والاسماك المملحة كوجبة أساسية بالإضافة إلى حلوى العيد والمخبوزات.

شدد الأمن من تواجدة بمحيط تلك المتنزهات ومسحها للبحث عن اى محاولة لاى عمل تخريبى ، وتواجدت وحدة للانقاذ النهرى وتم تشديد التواجد بأماكن العبارات النيلية بمدن سوهاج المختلفة.