القبض علي المتهمين بقتل طالب بني مزار بالمنيا

نجحت السلطات الأمنية، بمباحث مركز بني مزار، في إلقاء القبض علي متهمين بقتل طالب وسرقة التوك توك الخاص به، حيث أسفرت جهود فريق البحث إلي تحديد هوية الجثة التي عثر عليها بمصرف قرية الجرنوس دائرة مركز بني مزار، والتي بمناظرتها تبين وجود إصابات حيوية عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة طوله 7 سم من الناحية اليمني و2 جرح وخذي بها من الناحية اليسري و2 جرح بالظهر و3 طعنات بالصدر و3 جروح طعني بالظهر.

> وعثر بالقرب من الجثة علي توك توك بها بعض أثار الدماء وتبين ان الجثة لشخص يدعي “مصطفي نصر – 17 سنة – طالب” بالمدرسة الثانوية الزراعية من قرية تابعة لمركز بني مزار، وقد تم استدعاء والده “نصر أحمد 42 سنة – مدرس” وقد تعرف علي الجثة وقرر أنها تخص نجله ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وقد كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من “ا ح – 18 سنة – عامل”، و “ا ع 19 سنة – طالب”، حيث قام الأول بالاتفاق مع الثاني علي ارتكاب واقعة سرقة عربة توك توك وبيعها لصرف ثمنها خلال احتفالات عيد الفطر، فتقابلا مع المجني عليه وطلبا منه توصيلهما إلى قرية تابعة لمركز مغاغة، وفي الطريق وبمنطقة زراعية خالية من السكان زمام قرية الجرنوس قاما بإنزاله من التوك توك وتعدي عليه الأول بمساعدة الثاني بسلاح أبيض كان محرز له وإحداث ما به من الإصابات، ثم استوليا علي التوك توك.

وبتقنيين الاجراءات تم ضبط الجناة، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما تخلصا من السلاح المستخدم بإلقائه في الزراعات بالقرب من مكان الحادث وتم ضبط السلاح المستخدم وهو عبارة عن مطواه قرن غزال عليها اثار دماء واضافا انهما قاما بتسليم عربة توك توك متحصلات السرقة الي شخص اخر وطلبا منه التصرف فيها بالبيع مقابل اقتسام ثمنها وقد تم ضبط المتهم الاخير وبمواجهته اعترف بدورة في الواقعة وقرر انه لم يستطيع التصرف فاعادها الي مكان العثور عليها خشية افتضاح امره وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7791 لسنة 2014 اداري مركز بني مزار.