المخرج أحمد البناي يطرد شجون الهاجري من عروض " القبعة الزرقاء" وزوجها ينفي

الكويت – محمد امين

غابت عن الشاشة الصغيرة في رمضان على صعيد البرامج والمسلسلات. فاثار ذلك غصة في قلوب محبيها في الكويت والخليج لاسيما وأنها نجمتهم المفضلة ، شجون الهاجري أو شوجي كما يحلو لجمهورها أن يسميها ، خرجت خلال الأسابيع الماضية عبر برامج تلفزيونية عدة تشكو نكران جميل البعض وتنصل الأصدقاء وتضررها من جهات عدة. ولكنها وسط حالة الحزن التي كانت تعيشها زفّت إلى جمهورها خبر انضمامها لفريق عمل مسرحية " القبعة الزرقاء" التي بدأت عروضها مساء الاثنين على خشبة مسرح مركز تنمية المجتمع في منطقة الزهراء من إنتاج «المحار» للفنانين يعقوب عبدالله وعبدالأمير رجب، تأليف علي البلوشي، سينوغرافيا وإخراج أحمد البناي، بطولة شجون، يعقوب عبدالله، صمود، إبراهيم الشيخلي، شهد عبدالله، علي عادل، كلمات الأغاني محمد الشريدة، ألحان وتوزيع صهيب العوضي. خبر أثلج قلوب عشاق النجمة الشابة وانتظروا على أحرّ من الجمر ظهورها الأول على المسرح ولكن الرياح جاءت بما لم تشتهِ السفن.

وقبل العرض الأول للمسرحية بنصف ساعة تسرّب خبر إلى شبكات التواصل الاجتماعي يفيد بانسحاب شجون من المسرحية ، اتصالات متبادلة بين مختلف وسائل الإعلام والقائمين على المسرحية من جهة ومع الهاجري وزوجها ومدير أعمالها احمد البريكي من جهة أخرى ولكن دون

الوصول لحقيقة الموقف.

وفي تمام العاشرة مساء كتب مخرج المسرحية أحمد البناي موضحاً حقيقية ما حدث على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث قال:" رداً على كل التساؤلات حول الفنانة شجون الهاجري، أنا طردتها من العمل لأنها غير ملتزمة ولم تحضر إلا اربع بروفات وكل مرة كانت تختلق مشكلة لتغادر ، وما حدث اليوم إلا نتجية طبيعية لما سبق حيث كان من المفترض أن تتواجد شجون في تمام الساعة 3 عصراً للاستعداد للعرض الأول الذي كان مقرراً أن يبدأ الساعة الخامسة عصراً، إلا أن شجون وصلت المسرح الساعة السادسة والنصف. وانتظرها الجمهور كل تلك الفترة. وطلبت شجون أن تحصل على مبلغ 5 آلاف دينار كويتي قبل أن تشرع في التمثيل وهددتنا بالانسحاب. وعندما وجدت منها هذا الموقف طردتها ، خصوصاً وأنها كانت بدأت تسبّ المنتج وهو رجل كبير في العمر. كما أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الموقف. إذ سبق وأن تطاولت على زملائها في المسرحية لاكثر من مرة. وأعتقد انه بعد ما حدث فإن خلافها مع شركة زين بسبب عدم الالتزام أيضاً".

وفي الوقت الذي تعرض خلاله المخرج البني لوابل من الانتقادات من جمهور شجون ، خرج زوجها مدير الإنتاج أحمد البريكي ليعلن عبر حسابة على "انستغرام" موقفاً آخر مغاير عن الحدث الذي تطرق له البني فقال البريكي: " شجون لم تعتذر عن المسرحية وإن أي شخص يدّعي بكلام مغاير يواجهني. فقد تركنا المسرح وخرجنا بعد أن قال لي المخرج حرفياً:" اصطحب زوجتك وأن هذا القرار بعلم وبموافقة منتج المسرحية".

وما بين هذه الآراء المتضاربة هاتفت "سيدتي نت " أحد مصادرها من داخل أسرة المسرحية حيث أكد أن شجون لم تحضر إلا 4 بروفات فقط وأن اسرة العمل بعدما شعروا بالقلق لمضي الوقت دون أن تلتزم شجون، تم الاتفاق مع الفنانة شهد لتحل محلها عند أي ظرف طارىء، وهو ما حدث بالفعل.