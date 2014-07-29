"يوم العطاء" لدمج وتأهيل أهالى دار السلام والبساتين والخليفة

اختتمت بالقاهرة فاعليات يوم العطاء الاجتماعى الثانى لأهالى مناطق دار السلام والبساتين والخليفة من بين المناطق المستهدفة بمشروع الحماية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين "دمج وتأهيل"، والذى نظمته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

حضر حفل الختام أول أمس عدد كبير من الأسر المستهدفة فى المشروع والمتطوعون فى العمل به، وممثلون لعدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومسئولو إدارات الشئون الاجتماعية بهذه المناطق.

ودعا المشاركون إلى ضروة تسهيل الإجراءات الخاصة بحصول الأسر على المعاشات، كما دعوا الجمعيات الأهلية إلى تبنى حلول لمشاكل أسر السجناء وتكثيف الدعم الموجه لهذه الفئة.

كما دعا رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كافة الاتحادات النوعية، إلى ضرورة وضع البرامج والخطط التى توفر الدعم والاهتمام بالفئات المهمشة والأكثر احتياجا بالمجتمع كأسر السجناء.

وشهد اللقاء قيام عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية بتقديم تبرعات عينية وملابس وهدايا وحلوى وكعك العيد للأسر المستهدفة، فى إطار التفاعل مع دعوة مؤسسة ماعت للتعاطف مع الفئات المهمشه التى تظهر وتنمو بالمجتمع وفقا لمتغيرات الظروف العامة والمعيشية.

كما شهد اللقاء عدد من الفقرات الترفيهية والغنائية والكورال، قدمها الموهوبون من الأطفال من أبناء المشروع الذين تم إلحاقهم بمدرسة المجتمع التى أسستها إحدى الجمعيات تفاديا لتسربهم من التعليم.