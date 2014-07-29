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"التنمية المحلية": تفعيل حملتى "نحو مستشفيات نظيفة" ومكافحة ناقلات الأمراض

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"التنمية المحلية": تفعيل حملتى "نحو مستشفيات نظيفة" ومكافحة ناقلات الأمراض "التنمية المحلية": تفعيل حملتى "نحو مستشفيات نظيفة" ومكافحة ناقلات الأمراض

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، عن التنسيق مع وزارة الصحة والمحافظات لخلق بيئة نظيفة وجذابة حول وداخل المستشفيات، وذلك لإعادة المظهر الحضارى لها فى جميع المحافظات، لافتاً إلى مشاركة الوزارة والمحافظات فى حملة( نحو مستشفيات نظيفة ) وذلك حفاظاً على الصحة العامة.

وأكد لبيب فى تصريحات اليوم، أنه تم البدء ببعض المستشفيات العامة بالقاهرة والجيزة كنموذج أولى لتعميمه على المستشفيات فى باقى المحافظات إضافة إلى تفعيل حملة مكافحة ناقلات الأمراض ومكافحة القوارض، ورسم خريطة حشرية للمحافظات نظراً للطبيعة الزراعية لمعظم المحافظات وعدم وجود شبكات صرف زراعى ببعض الأماكن، مما ينتج عنه كثرة أماكن تواجد الحشرات وخطورة بالغة لانتشار الأمراض.

وأشار إلى أنه تم تكليف المحافظين بدعم الحملة بتوفير عدد من العمال للمساهمة فى ردم البرك والمستنقعات والتثقيف الصحى ورفع مستوى الإصحاح البيئى على مستوى جميع المحافظات وذلك لتقليل كثافة الحشرات ونواقل الأمراض وتوفير وسائل نقل لحمل المبيدات والعمال ومندوب من المحليات بالمحافظة للتنسيق فى العمل بين مسئولى الوزارات المعنية وإزالة المخلفات الصلبة الناتجة عن أعمال التطهير للترع والمصارف .


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