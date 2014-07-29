وصول دفعة مساعدات من القوات المسلحة إلى ميناء رفح لإدخالها قطاع غزة

وصلت إلى ميناء رفح البرى دفعة جديدة من المساعدات المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى الفلسطينيين، وجارى التنسيق لإدخالها إلى قطاع غزة.

وقال اللواء جابر العربى سكرتيرعام محافظة شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى فرع العريش – فى تصريح له اليوم الثلاثاء – إن المساعدات عبارة عن كميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثية ويتولى الهلال الأحمر المصرى التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطينى لإدخالها إلى قطاع غزة وتوزيعها على المستحقين.

يذكر أنه تم إدخال عدة دفعات من المساعدات المقدمة من القوات المسلحة من الأدوية والمساعدات الطبية والمواد الغذائية والاغاثية إلى قطاع غزة.

أ ش أ