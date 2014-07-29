«التنسيق» يحدد مواعيد اختبارات القدرات للطلاب الوافدين والشهادات المعادلة

قرر مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، فتح باب عقد اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والطلاب الوافدين للعام الجامعي 2014\2015، الراغبين في الالتحاق بكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها اعتبارا من 5 أغسطس المقبل حتى 18 أغسطس.

وحدد مكتب التنسيق يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 أغسطس لكليات التربية النوعية موسيقى والتربية النوعية فنون على أن يتم أداء الاختبارات بكلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة، والخميس 7 أغسطس لكلية التربية الفنية ويتم عقد الاختبار في كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، والأحد 10 أغسطس لكلية التربية الموسيقية وعقد الاختبارات في كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

وحدد مكتب التنسيق الاثنين 11 أغسطس لكلية الفنون التطبيقية، ويتم عقد اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان، والثلاثاء 12 أغسطس لكلية التمريض وعقد الاختبارات بكلية التمريض جامعة القاهرة، والأربعاء والخميس لكلية الفنون الجميلة رسم عمارة ورسم الفنون ويتم عقد الاختبارات في كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان.

وخصص المكتب الأحد 17 أغسطس لكلية السياحة والفنادق على يتم عقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، ويختتم المكتب اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الاثنين 18 أغسطس لكلية التربية الرياضية بنين وبنات، على تعقد اختبارات القدرات للبنين في كلية التربية الرياضية للبنين في الهرم جامعة حلوان، وللبنات في كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان.

وطالب مكتب التنسيق الطلاب بضرورة الحضور لأداء اختبارات القدرات اعتبارا من التاسعة صباحاً على أن يحضر معه المستندات المطلوبة وهي صورة من شهادة النجاح ومستند تحقيق الشخصية و4 صور شخصية.