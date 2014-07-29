أغنية «حب كل حياتى» للفنانة إليسا تتخطى نصف مليون مشاهدة على «يوتيوب»

تخطت أغنية حب كل حياتى، للفنانة إليسا، حاجز النصف مليون مشاهدة، ويضم الألبوم 14 أغنية تنوّعت بين اللهجة اللبنانية والمصرية وبإختلاف مواضيعها وألحانها.

تعاونت إليسا مع عدد كبير من نجوم الشعر واللحن والتوزيع الموسيقي، فمن كلمات الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد ومن ألحان مدين قدّمت إليسا 3 أغنيات، هي: “أنا نفسي”، و”وجّعت قلبي”، و”لو إتقابلنا”، كما تقدّم أغنية “يا مرايتي” من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي، وأغنية “أنا مجنونة” من كلمات أيمن قميحة وألحان أوسين. كما تغني النجمة إليسا أغنية بعنوان “إنسانة بريئة” كلمات سلامة علي وألحان محمد يحيى، وأغنية “بطّلي تحبيه” (إنسيه) من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى.

كذلك تكرّر النجمة إليسا نجاحات أعمالها الغنائية السابقة، بتعاونها مجدداً مع المؤلف الغنائي نادر عبدالله في ثلاث أعـمال، وهي: “برغم الظروف”، و”قد الأيام” ألحان محمد يحيى، فيما أغنية “حالة حب” من ألحان Soner Gerceker.

وتغني اليسا في هذا الألبوم أيضاً أغنية “عمر جديد” كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، أما أغنية “حب كل حياتي” فهي من كلمات أحمد الجندي وألحان مدين.

إليسا التي حققت نجاحات لافتة من خلال تجديدها لأغنيات قديمة لعمالقة الفن، إرتأت أن تقوم بتجديد أغنيتين: الأولى للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ: “أول مرة” من كلمات إسماعيل الحبروك وألحان منير مراد. والثانية للراحلة داليدا: “حلوة يا بلدي” من كلمات مروان سعادة وألحان برنار لياميس.