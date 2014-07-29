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ديل بييرو يحضر المران الأخير لريال مدريد في لوس أنجلوس

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ديل بييرو يحضر المران الأخير لريال مدريد في لوس أنجلوس ديل بييرو يحضر المران الأخير لريال مدريد في لوس أنجلوس

إفي - حضر نجم كرة القدم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو المران الأخير الذي أجراه ريال مدريد الإسباني في منشآت جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، والذي تدرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على هامشه.

وتحدث ديل بيرو مع موظفي الملعب، وبعد مقابلة أجراها مع قناة الريال، تبادل أطراف الحديث مع النجم البرتغالي.

وقال ديل بيرو إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني هو "المدرب الأفضل في كل العصور"، وفقا لما جاء على موقع النادي الملكي.

وأوضح "أنا سعيد للغاية من أجله لأنه فاز باللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا. لقد كانت لحظة جميلة بالنسبة له ولريال مدريد".

ونزل كريستيانو أرض ملعب نورث أثلتيك بعد بداية التدريبات الجماعية بـ40 دقيقة، حيث أجرى تدريبات إطالة وركض لفترة قبل أن يقوم بتدريبات للتعافي تحت اشراف المعد البدني سانتي لوزانو.

وتابع نحو 200 من مشجعي الريال المران، الذي ركز خلاله أنشيلوتي على دقة اللمسات والسيطرة على الكرة.

وخرج كريستيانو قبل دقائق من نهاية المران، ووقع أوتوجرافات للمشجعين الذين تهافتوا لالتقاط صورا تذكارية مع النجم البرتغالي.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة النادي الإسباني إلى دالاس بتكساس، حيث سيقيم بمنتجع ريتز كارلتون، قبل مواجهة روما غدا في بطولة الكأس الدولية للأبطال بملعب جامعة بيركلي بكاليفورنيا.

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