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رونالدو: هدفي الفوز بالسداسية مع ريال مدريد

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رونالدو: هدفي الفوز بالسداسية مع ريال مدريد رونالدو: هدفي الفوز بالسداسية مع ريال مدريد

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن رغبته في التتويج بالسداسية مع فريقه، مبينا أنه سيبذل قصارى جهده هو وزملاؤه من أجل تحقيق هذا الأمر.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني حيث قال رونالدو: "أود أن يتوج ريال مدريد بكافة البطولات الممكنة، أرغب في الفوز بالسداسية الدوري والكأس وبطل السوبر بإسبانيا، ودوري أبطال أوروبا وبطل السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية".

وأضاف "نادي ريال مدريد وجهازنا الفني وزملائي الكبار وأنا سوف نبذل قصارى جهدنا من أجل أن نسعد الجماهير الرائعة للفريق"، مبينا أنه يسعى لأن يصبح في أفضل حال بعد تجاوز الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان كريستيانو قد حصل على عطلة في 26 يونيو الماضي بعد انتهاء مشاركة البرتغال في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، ولكنه يوجد الآن مع الملكي في الولايات المتحدة حيث يقيم الملكي معسكره التحضيري للموسم الجديد.

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