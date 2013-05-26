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العربى يغادر الأردن بعد مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العالمى

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العربى يغادر الأردن بعد مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العالمى العربى يغادر الأردن بعد مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العالمى

غادر الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، عمان، ظهر اليوم "الأحد"، فى ختام زيارة للأردن استغرقت ثلاثة أيام، شارك خلالها فى أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013 فى منطقة البحر الميت (55 كم غربى عمان).

وتشارك فى فعاليات المنتدى الذى يعقد تحت شعار "تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادى"، ويختتم أعماله اليوم نحو 900 شخصية تضم قيادات عالمية وإقليمية وشخصيات رائدة فى مجالات الصناعة والتجارة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى، لمناقشة قضايا اقتصادية وتنموية على الصعيدين الدولى والإقليمى، فى ظل تحولات سياسية عميقة فى المنطقة وتباطؤ اقتصادى عالمى.
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