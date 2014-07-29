أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الفايننشيال تايمز تنشر تقريرا عن نشأة مكتشف علاج "فيروس سى" فى مصر

Google+ Print

كشفت الفايننشيال تايمز فى تقرير نشرته أمس عن هروب عائلة الباحث "ريموند شينازى" مخترع عقار "سوفالدى" لعلاج فيروس سى - الذى سجلته وزارة الصحة المصرية مؤخرا كعلاج رسمى لفيروس "سى"- من فى بداية الستينيات من القرن الماضى إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ويقول التقرير إن "شينازى" ولد فى الإسكندرية فى خمسينيات القرن الماضى لعائلة يهودية تعمل بالتجارة، وعندما بدأت المصرية أنذاك فى تأميم ثروات الأثرياء والأجانب هربت عائلة "شينازى" من مصر فى بداية الستينيات مستخدمة جوازات سفر إيطالية.

وانتقل "شينازى" إلى إنجلترا لاستكمال تعليمه بناءً على رغبة والده الذى أقام بإسبانيا ليعمل وألحق نجله بمدرسة داخلية فى بريطانيا، لم يستطع "شينازى" الحصول على مساعدة المنظمات اليهودية فى بريطانيا لاستكمال تعليمه لأنه من اليهود السفارديم أى ذوى الجذور الشرقية، فالمنظمات كانت تساعد اليهود الأشكناز المنحدرين من دول الغرب.

وأكمل "شينازى" دراسته الجامعية فى بريطانيا وبالتحديد فى جامعة "باث" وتخصص فى علم العقاقير والفيروسات، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة حيث قدم العديد من الأبحاث المهمة فى علم الفيروسات، وساهم فى تطوير علاج لمرض نقص المناعة المكتسبة HIV.

وكانت شركة Gilead التى تنتج العقار الذى اخترعه "شينازى" قد عرضت على الحكومة المصرية تزويدها بعقار "سوفالدى" مقابل 900 دولار(6418 جنيه مصرى) وهو ما يساوى 1% من تكلفة العقار فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأن مصر تمتلك أعلى نسبة فى العالم لانتشار فيروس "سى".

ويقول "شينازى" عندما سئل عن البلد الذى شهد مولده "الوضع فى مصر مؤسف للغاية، ولكن المفارقة تكمن فى أن الولد اليهودى ذو الأصول المصرية تمكن من اختراع عقار يمكنه إنقاذ حياة المصريين".

kfdjfkdfdsf.jpg


>G53d76c928eb91.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية