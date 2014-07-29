البيئة: 19 حملة لفحص عوادم المركبات على الطريق بالقاهرة الكبرى

قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة لعادم المركبات (المركز الفنى للعوادم) بتنفيذ عدة حملات لفحص العادم على الطريق بالقاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) خلال الشهر الحالى، وذلك ضمن برنامج توعية قائدى المركبات من المواطنين الذين أبدوا ردود أفعال إيجابية مطالبين بتكرار مثل هذه الحملات .

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء أنه تم تنفيذ عدد 19 حملة منها 14 حملة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات "الأكمنة الأمنية داخل إقليم القاهرة الكبرى" وعدد 3 حملات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور "الطرق السريعة خارج إقليم القاهرة الكبرى" وعدد 2 حملة بالاشتراك مع جهاز مدينة الشيخ زايد بالإضافة إلى عدد 1 لجنة دائمة لإعادة فحص المركبات الراسبة بالمركز الفنى كما تم توزيع عدد 2000 منشور متنوع عن أخطار عوادم المركبات والضوضاء وذلك لتوعية قائدى المركبات خلال الحملات .

جدير بالذكر أن برنامج فحص عادم المركبات على الطريق يتم تطبيقه حاليا على الطرق السريعة المؤدية إلى القاهرة بالإضافة إلى الفحص الدورى للمركبة عند تجديد التراخيص وذلك تفعيلا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لعام 2009 بخصوص عادم المركبات للحد من انبعاثات المركبات باعتبارها أحد أسباب ظهور نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) .

وفى هذا الإطار قامت الإدارة العامة لعادم المركبات بتنفيذ العديد من البرامج للحد من انبعاثات المركبات منها التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للمركبات وتعميم برنامج فحص عادم المركبات بوحدات المرور وبرنامج فحص عادم المركبات على الطرق وبرنامج فحص أتوبيسات هيئة النقل العام وكذا خفض التلوث من عادم الموتوسيكلات .



>جانب من فحص السيارات



>تحرير محضر للمخالفين



>تسليم التقارير الخاصة بالسيارة