كوريا الجنوبية تقرر سحب بعض موظفي سفارتها لدى ليبيا

قررت الحكومة الكورية الجنوبية سحب بعض موظفي سفارتها لدى ليبيا وترحيلهم إلى تونس، وذلك على خلفية تصاعد حدة المعارك في طرابلس، وعدم الاستقرار في كل أنحاء ليبيا.

وذكرت الحكومة في بيان لها نشر هنا بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة من بين 12 موظفا في السفارة الكورية في طرابلس سيغادرون ليبيا إلى مدينة جِربة التونسية وأضافت أن الحكومة ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لمغادرة المواطنين الكوريين المقيمين في ليبيا البالغ عددهم 500 في حالة الطوارئ.

يذكر أن عدة دول أوروبية وعربية ، دعت مواطنيها إلي مغادرة ليبيا، بعد تعرض موكب للسفارة البريطانية لهجوم وهو في طريقه إلى الحدود الليبية التونسية ، مما دفع وزارة خارجية كل من فرنسا وألمانيا إلى دعوة مواطنيهما إلى مغادرة ليبيا فورا.

أ ش أ